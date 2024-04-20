«Мы с тобой сильно-сильно друг друга любим»: Мари Краймбрери сделала неожиданное признание об отношениях с Пресняковым

Певица Мари Краймбрери написала песню для композитора Владимира Преснякова. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Мари призналась, что ей с трудом удалось преодолеть свой страх и отправить текст Преснякову.

«Для меня большая честь разговаривать с тобой на „ты“ и знать, что мы с тобой сильно-сильно друг друга любим», — сказала Краймбрери.

Певица заявила, что испытала самый большой страх в своей жизни: она испугалась, вдруг артисту не понравится песня. Мари очень волновалась перед презентацией трека.

Новую песню пока никто не слышал, так как Краймбрери пока не передала свой трек композитору.

Ранее певица рассказала о личной жизни и планах на будущее. Звезда приняла участие в шоу «Конфетка», где приоткрыла завесу тайны после слухов о романе с блогером Давидом Манукяном.

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