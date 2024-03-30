«Володенька, спасибо!»: женатый Пресняков флиртовал с Юлией Zivert в эфире шоу «Голос»

В 12-м сезоне шоу «Голос», которое выходит на Первом канале, певица Юлия Zivert села в кресло наставника, заменив рэпера Басту. К артистке возникло смешанное отношение из-за отсутствия у нее профильного музыкального образования. Однако ей удалось доказать свой профессионализм. В очередном выпуске шоу ее похвалил композитор Владимир Пресняков.

Между 56-летним Пресняковым и 33-летней певицей проскользнула симпатия. Артисту понравились необычные выступления участников команды Юлии.

«Юлечка, Юляша, Юлиана, Юлечек, Юльсенок, поздравляю тебя!», — обратился Пресняков, флиртуя, к певице в эфире программы.

Владимир отметил, что участники артистки тщательно подготовлены и очень артистичны. Их выступления отличаются музыкальностью и лиричностью. Певица неоднократно признавалась, что ей не нравятся крики и эксцентричные песни. Пресняков поблагодарил исполнительницу за ее работу.

«Володенька, спасибо!», — ласково ответила на комментарии коллеги певица.

Отметим, что флирт носил в основном дружеский характер. Владимир Пресняков почти 15 лет счастлив в браке с Натальей Подольской. У них есть двое детей: Артемий, родившийся через пять лет после свадьбы, и Иван, который появился на свет 22 октября 2020 года. У композитора также есть сын Никита, мать которого Кристина Орбакайте.

Ранее Подольская поздравила супруга с 56-летием, которое он отметил 29 марта. Она назвала Преснякова своим мачо.