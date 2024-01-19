Мари Краймбрери раскрыла правду о личной жизни после отдыха с Манукяном

Певица Мари Краймбрери рассказала о личной жизни и планах на будущее. Звезда приняла участие в шоу «Конфетка», где приоткрыла завесу тайны после слухов о романе с блогером Давидом Манукяном. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Помимо оценки музыкальных номеров, артистка неожиданно рассказала о своих планах на будущее, признавшись в желании создать семью.

В ходе беседы на отвлеченные темы, Мари ответила на вопрос о предпочтениях в автомобилях, случайно раскрыв тайны своей личной жизни. Она поделилась, что любит свой семиместный автомобиль, который она называет «семейным» из-за просторного салона и семи сидений.

«Я просто сейчас конкретно занимаюсь вопросом поиска семьи под автомобиль!» – сказала певица.

Это заявление вызвало интерес у ее поклонников, так как в Интернете уже долгое время ходят слухи о возможном воссоединении Мари Краймбрери с ее бывшим бойфрендом Давидом Манукяном. Напомним, что ранее артистка отрицала свои отношения с ним, но в интервью не раз упоминала его имя.

Кроме того, Мари высказала свое недовольство тем, что Давида Манукяна все еще часто ассоциируют с прошлыми отношениями с Ольгой Бузовой. Певица подчеркнула, что хочет быть признанной как музыкантка, не связанная исключительно с прошлыми романами.

«Вы же бедного Даву кроме, как «бывшим Бузовой» не называли никак с момента, как они разошлись, а они разошлись уже полтора года назад», – делилась мыслями звезда.

Ранее мы писали о том, что популярный блогер и певец Давид Манукян рассказал о неприятной ситуации во время его отпуска на Маврикии. Соответствующий пост появился в микроблоге звезды. СМИ пишут, что он отдыхал там вместе с Мари Краймбрери.