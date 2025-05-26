«Мы не дружим»: Ксения Бородина рассказала о встрече с Бузовой на шоу после паузы в общении

Бородина после встречи с Бузовой на шоу рассказала, что не дружит с ведущей. Об этом стало известно после выхода новой серии шоу «Сокровища императора».

Ксения Бородина стала участницей нашумевшего шоу в Китае. Знаменитость пришла на проект вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым. Встреча с ведущей проекта Ольгой Бузовой спровоцировала двух звезд на диалог, ведь когда-то они работали вместе на телепроекте «Дом-2».

«Ты, Оля, знаешь по себе, что такое теплая гримерка, мэйк-ап. Но мне захотелось выйти из зоны комфорта и побыть в роли участницы», — начала Бородина.

Бузова решила пошутить в ответ на реплику коллеги.

«Или ты просто по мне соскучилась, скажи честно?» — задалась вопросом она.

Уже за кадром Бородина уточнила — они с Бузовой никогда не были подругами.

«Мы не дружим, мы не приятельницы. Мы просто не общаемся. У Оли есть свой круг подруг — у меня свой. Но это проект Оли, и я приехала сюда. Не чувствую здесь как-то дискомфортно себя, от того, что она ведущая, а я — участница», — заявила она.

Ранее мы писали о том. что телеведущая Дана Борисова назвала жениха Ксении Бородиной «быдлом» и «дураком».