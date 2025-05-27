«Наш султан Сулейман»: Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века»

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала новость о приговоре турецкому актеру Халиту Эргенчу, известному по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». 55-летнего артиста приговорили к 1 году 12 месяцам и 15 дням тюрьмы за дачу ложных показаний во время расследования протестов в парке Гези.

В своем Telegram-канале Ксения опубликовала пост после новостей о тюремном сроке артиста.

«Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Его приговорили к 1 году 10 месяцам», — написала она.

Телеведущая также выразила беспокойство о судьбе нового проекта актера:

«Интересно, что будет дальше с "Если король проиграет", неужели остановят съёмки», — задалась вопросом Бородина.

Напомним, что Халит Эргенч снимался не только в «Великолепном веке», но и в других популярных сериалах: «Ты моя Родина», «Тысяча и одна ночь», «Вавилон».

Актер женат и воспитывает двоих детей. Новость о его осуждении вызвала широкий резонанс среди поклонников по всему миру.

Ранее мы писали о том, что Бородина встала на защиту своего жениха Николая Сердюкова после скандала на телешоу.