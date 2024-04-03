«Мы с ней ходили на свидания»: Кукояка рассказал о поцелуях с Агатой Муцениеце

Лидер музыкальной группы «Хлеб» Денис Кукояка рассказал, как вместе с актрисой Агатой Муцениеце принимал участие в съемках сериала «Гражданский брак». Об этом он заявил в эфире YouTube-шоу «Я себя знаю».

По словам исполнителя, Муцениеце является настоящим профессионалом, вследствие чего смогла научить его вживаться в роль.

«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Лена знает про это. Мы заземлялись, в глаза друг другу долго смотрели», — поделился Кукояка.

Музыкант уточнил, что коллега научила его искренне целоваться в сериале, чтобы добиться доверия зрителя. Он также обратил внимание на умение Муцениеце быстро выходить из образа.

«Для не-актера это странно, потому что мы с ней целуемся, а потом сцена заканчивается, и она просто встала и ушла. «А до свидания сказать?» Мы только что целовались», — подытожил лидер «Хлеба».

Ранее Агата Муцениеце подогрела слухи о романе с телеведущим Иваном Чуйковым.

Также Муцениеце сообщила о планах уехать из России летом.