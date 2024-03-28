Актриса Агата Муцениеце заявила о планах уехать из России летом. Об этом сообщает mk.ru.

Между Агатой Муцениеце и ее бывшим мужем Павлом Прилучным уже долгое время идут конфликты. Так, актриса подала в суд на Прилучного с требованием увеличить сумму алиментов на детей. Кроме этого, был еще один иск с просьбой лишить бывшего мужа прав пользования на квартиру в Москве.

Муцениеце призналась журналистам, что еще в прошлом году хотела уехать на отдых в Ригу, однако из-за неких обстоятельств, ее планы сорвались.

Тем не менее, от своей идеи актриса не отказывается.

«Очень надеюсь, что получится в этом году поехать, собираемся в июле», — рассказала она.

Напомним, Агата Муцениеце родилась в Латвии. Сейчас в Риге живет ее мать.

Ранее мы писали о том, что актрису Зепюр Брутян обвинили в копировании Агаты Муцениеце после смены имиджа.