«В каждой шутке...»: Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе

Актриса Агата Муцениеце вновь запустила слухи о новом романе. В личном блоге знаменитость поделилась серией романтичных фото с телеведущим Иваном Чуйковым, чем дала подписчикам повод для сплетен.

В последнее время все чаще появляются слухи о новых романах Агаты Муцениеце. Так, летом пользователи Сети обсуждали отношения актрисы со стоматологом Александром Соколенко. Затем знаменитость стали подозревать в романе с известным ресторатором Владимиром Перельманом.

Теперь Агата Муцениеце поделилась снимками с телеведущим Иваном Чуйковым. На опубликованных кадрах артистка и телеведущий смотрятся гармонично и чувственно, как будто они являются парой.

«В каждой шутке...» — лаконично подписала серию снимков актриса.

Пользователи Сети сразу заподозрили ее в новом романе. На это указывало и то, что на странице телеведущего также появились снимки из новой фотосессии.

«Агата, ты всех запутала. То стоматолог, то Перельман, то этот красавчик, ну кто следующий?», «Агата, тебе идет этот мужчина», «Очень хотелось бы, чтобы „невинная шутка“ стала правдой», «Какая красивая пара бы получилась», — написали подписчики в комментариях.

Однако ни Агата Муцениеце, ни Иван Чуйков комментировать кадры не стали.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце заявила о планах уехать из России летом.