«Мы решили»: Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми покинули Россию

Пару недель назад отгремела грандиозная свадьба Джигана и Оксаны Самойловой, на которую супруги потратили десятки миллионов рублей. После нее пара решила взять небольшой перерыв от социальных сетей и немного передохнуть. Но поклонники и не подозревали, что вернется бизнесвумен с шокирующими новостями.

Супруга рэпера опубликовала несколько сторис, в которых рассказала, что они, к сожалению, были вынуждены всей семьей улететь из страны. Самойлова до последнего не хотела этого делать и, собирая чемоданы, сильно грустила. Еще несколько дней назад они приняли решение отмечать Новый год за границей, и это очень не понравилось Оксане, так как она любит праздновать его дома в Москве, где много снега и сказочная атмосфера.

Куда именно супруги с детьми отправились – сначала не было известно. Но потом Самойлова показала несколько видео, благодаря которым стало понятно, что они находятся сейчас в Дубае. В Арабских Эмиратах Самойловой пришлось экстренно всеми силами создавать новогоднее настроение. Они с мамой пошли по магазинам в поисках искусственной елки и нашли только «самую уродскую», как сказала блогер. Но с помощью украшений им удалось ее преобразить.

«Как вы понимаете, у нас нет никакого новогоднего настроения. И мы решили его купить. Мы идем за елкой. Без нее вообще не вариант. Дед Мороз даже не поймет, куда подарки класть», - сообщила Самойлова своим подписчикам.

Напомним, что прошедшая свадьба Джигана обсуждалась в Сети и СМИ потом еще несколько дней. Дело в том, что на ней произошло много скандальных и просто интересных событий. Например, замужняя Анна Седокова откровенно зажигала вместе с братом Тимати, а сам рэп-исполнитель пришел на мероприятие в компании девушки, с которой ему уже давно приписывали расставание. Это породило еще больше слухов о том, что у Юнусова ни что иное, как пиар-роман.