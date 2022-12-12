Тимати появился на свадьбе Джигана с возлюбленной, похожей на его мать
Вокруг личной жизни рэпера Тимати ходит множество слухов. У артиста есть двое детей от разных женщин, и он не собирается останавливаться на достигнутом. В последнее время в соцсетях писали, что звезда бросил 19-летнюю Валентину Иванову и нашел другую даму сердца. Сегодня он появился на свадьбе у своего друга Джигана под руку с очаровательной брюнеткой.
Напомним, что Тимати долгое время встречался с моделью Валентиной Ивановой. В начале декабря в СМИ появилась информация, что исполнитель бросил ее ради 24-летней Паулины, которая занимается организацией выставок. Оба недавно отдыхали в Дубае, однако совместных фотографий пока не публиковали.
Звезда не комментировал информацию, но его видели в компании Паулины на одном из светских мероприятий. Поклонники гадали, с кем Тимати придет на свадьбу к своему другу Джигану. Многие удивились, что за руку его держала Валентина Иванова, которую уже записали в бывшие девушки музыканта. Многие считают, что девушка очень похожа на мать рэпера – Симону Юнусову.
Валентина Иванова и Тимати
Фото: Соцсети Оксаны Самойловой vk.com/samoylovaoxxana
В Сети публиковали прямую трансляцию с торжества. Радостный Тимати позировал фотографам рядом с моделью в коротком черном платье с декольте. Как и прошлые избранницы рэпера, она позировала согнувшись, чтобы разница в их росте была не так заметна. Пара доказала фанатам, что в их отношениях царит полная идиллия.
Напомним, что рэпер Джиган и его законная супруга Оксана Самойлова решили обновить клятвы в верности. Несмотря на то, что они женаты с 2012 года, влюбленные хотели устроить роскошное торжество. По словам избранницы артиста, та свадьба была совсем скромной. Теперь они готовы «оторваться по полной».
Ранее мы писали, что Самойлова наберет 28 килограммов для второй свадьбы с Джиганом.