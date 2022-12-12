Тимати появился на свадьбе Джигана с возлюбленной, похожей на его мать

Вокруг личной жизни рэпера Тимати ходит множество слухов. У артиста есть двое детей от разных женщин, и он не собирается останавливаться на достигнутом. В последнее время в соцсетях писали, что звезда бросил 19-летнюю Валентину Иванову и нашел другую даму сердца. Сегодня он появился на свадьбе у своего друга Джигана под руку с очаровательной брюнеткой.

Напомним, что Тимати долгое время встречался с моделью Валентиной Ивановой. В начале декабря в СМИ появилась информация, что исполнитель бросил ее ради 24-летней Паулины, которая занимается организацией выставок. Оба недавно отдыхали в Дубае, однако совместных фотографий пока не публиковали.

Звезда не комментировал информацию, но его видели в компании Паулины на одном из светских мероприятий. Поклонники гадали, с кем Тимати придет на свадьбу к своему другу Джигану. Многие удивились, что за руку его держала Валентина Иванова, которую уже записали в бывшие девушки музыканта. Многие считают, что девушка очень похожа на мать рэпера – Симону Юнусову.