Молодой муж Седоковой высказался после пьяных танцев певицы с братом Тимати
Минувшим вечером состоялось свадебное торжество рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, на котором собрались многие звезды шоу-бизнеса. Певица Анна Седокова пришла на мероприятие в гордом одиночестве, а на танцполе зажигала с родным братом Тимати.
Пара миловалась и пряталась от камер, но отрывки их близкого разговора попали в Сеть. Пользователи Сети заметили, что Анна вела себя слишком раскованно. Она пришла на праздник в латексном розовом платье с глубоким декольте, которое то и дело трогала руками. Когда начались танцы, то брат Тимати, Артем Юнусов пристроился к веселой артистке и даже приобнял ее за талию.
Соцсети Оксаны Самойловой vk.com/samoylovaoxxana
Поклонники написали в комментариях, что Седокову ждет серьезный разговор с молодым мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
«Когда-то ее также мацал Костя Меладзе», «Пьяненькая», «Стыдно должно быть», «Нашла нового мужика», «Ведет себя вызывающе», «Таких женщин нельзя оставлять в одиночестве», – пишут они.
Подписчики супруга артистки обратили внимание на странное послание, которое он оставил в своих соцсетях. Янис опубликовал фото за рулем и написал, что «с любым д*рьмом в жизни можно справиться, было бы желание». Внизу он оставил смайлик в виде разбитого сердца.
В соцсетях Седоковой тоже было неспокойно. Она написала, что улетела в другую страну в одной «летней кофте». Многие подумали, что она отправилась возвращать супруга, но певица в итоге оказалась в Париже.
Ранее мы писали, как Анна Седокова унизила Оксану Самойлову и чуть не сорвала ее свадьбу с Джиганом.