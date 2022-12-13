Молодой муж Седоковой высказался после пьяных танцев певицы с братом Тимати

Поклонники написали в комментариях, что Седокову ждет серьезный разговор с молодым мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

«Когда-то ее также мацал Костя Меладзе», «Пьяненькая», «Стыдно должно быть», «Нашла нового мужика», «Ведет себя вызывающе», «Таких женщин нельзя оставлять в одиночестве», – пишут они.

Подписчики супруга артистки обратили внимание на странное послание, которое он оставил в своих соцсетях. Янис опубликовал фото за рулем и написал, что «с любым д*рьмом в жизни можно справиться, было бы желание». Внизу он оставил смайлик в виде разбитого сердца.

В соцсетях Седоковой тоже было неспокойно. Она написала, что улетела в другую страну в одной «летней кофте». Многие подумали, что она отправилась возвращать супруга, но певица в итоге оказалась в Париже.

Ранее мы писали, как Анна Седокова унизила Оксану Самойлову и чуть не сорвала ее свадьбу с Джиганом.