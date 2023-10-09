«У Веры были сильные чувства»: психолог назвала причины развода Брежневой и Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись после 8 лет брака. Супруги скрывали изменения в жизни на протяжении года. Однако, анонсируя новый альбом, певица подтвердила разрыв с композитором. В соцсети Вера сообщила, что в ее хитах отразились переживания, связанные с расставанием с Константином. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Гуля Галеева рассказала о возможных причинах развода Брежневой и Меладзе.

По мнению эксперта, для расставания знаменитостей были две предпосылки. Галеева считает, что отношения пары разладились после февраля 2022 года. Дело в том, что композитор не заявлял публично о своей позиции. Чего не скажешь о Брежневой, которая уже больше года не проживает на территории РФ.