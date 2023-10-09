«У Веры были сильные чувства»: психолог назвала причины развода Брежневой и Меладзе
Психолог Галеева назвала причины расставания Брежневой и Меладзе после 8 лет брака.
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Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись после 8 лет брака. Супруги скрывали изменения в жизни на протяжении года. Однако, анонсируя новый альбом, певица подтвердила разрыв с композитором. В соцсети Вера сообщила, что в ее хитах отразились переживания, связанные с расставанием с Константином. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Гуля Галеева рассказала о возможных причинах развода Брежневой и Меладзе.
По мнению эксперта, для расставания знаменитостей были две предпосылки. Галеева считает, что отношения пары разладились после февраля 2022 года. Дело в том, что композитор не заявлял публично о своей позиции. Чего не скажешь о Брежневой, которая уже больше года не проживает на территории РФ.
«Видимо, Вера ждала каких-то решительных заявлений от мужа», — предположила эксперт.
Гуля Галеева
Психолог
Разница в возрасте между Брежневой и Меладзе также могла сыграть роль.
«Вере сейчас 41. Она находится в кризисе среднего возраста. Это состояние острой неудовлетворенности жизнью и сожаления о сделанном выборе. 60-летний Константин тоже входит в кризис. Только уже другой категории, и тут потребности с женой разнятся», — высказалась психолог.
Гуля Галеева
Психолог
Узнав о разводе знаменитостей, многие россияне позлорадствовали. Публика припомнила Вере, как та, в свое время, увела Меладзе из семьи. Экс-избранница Константина пыталась выяснить у соперницы, что между ней и композитором. Тогда Брежнева заверила: у них с Меладзе дружеские отношения, «как у отца с дочерью».
«Не стоит говорить, что на чужом несчастье счастья не построишь. Скорее всего, у Брежневой действительно были сильные чувства к Меладзе, как у маленькой девочки к всемогущему мужчине», — поделилась мнением Галеева
Гуля Галеева
Психолог
Подводя итоги, психолог пришла к выводу: пара развелась из-за семейных проблем.
«Что произошло на самом деле — можно только догадываться. Думаю, что обозначенные мною факторы сыграли важную роль», — резюмировала эксперт.
Гуля Галеева
Психолог