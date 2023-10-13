Фигуристка Марина Анисина застала мужа Никиту Джигурду с любовницей. Об этом сообщает издание StarHit.

По информации источника, отношения спортсменки и артиста вновь переживают кризис. Дело в том, что Марина застала Никиту с другой женщиной. Чтобы выкрутиться из ситуации, Джигурда обвинил своего директора в подставе. Артист сообщил жене, что его помощник намеренно пригласил к нему в дом девушку. Отмечается, что Анисина поверила словам супруга и простила измену. Зато фигуристка не на шутку рассердилась на директора и решила его засудить. Звездная пара обвиняет экс-помощника в воровстве гонораров Джигурды и в нездоровом интересе к их несовершеннолетней дочери. Адвокатом семейства стал Эльман Пашаев, прославившийся после работы с Михаилом Ефремовым.

«Когда и при каких обстоятельствах я «тискал» вашу дочь? Со слов некоторых ваших приближенных, я чуть ли не педофил, хотя я все последние 14 лет, сколько знаю Эву, всегда о ней заботился как о собственной дочери», — обратился экс-директор Джигурды к артисту.

На данный момент ни Марина, ни Никита никак не комментировали информацию СМИ.

Ранее сообщалось о том, что фигуристка Марина Анисина стала жертвой мошенников во Франции. Подробности смотрите в этой статье.