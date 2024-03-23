«Мы просто лежали на полу»: сотрудница Ксении Собчак оказалась в «Крокусе» во время теракта

Сотрудница Ксении Собчак из «Осторожно, Медиа» спаслась от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом скандально известная журналистка рассказала в своем Telegram-канале.

22 марта девушка поехала на концерт рок-группы «Пикник» вместе с матерью. Они чудом выбрались из горящего здания.

По словам сотрудницы Собчак, выстрелы раздавались отовсюду, из-за чего бежать было некуда.

«Ничего не говорили, не объявляли – куда идти, как спасаться, оберегать себя. Мы просто лежали на полу, ждали», – рассказала она.

Девушка решила спрятаться вместе с мамой за цветочными горшками, а, когда зрители начали спускаться и выходить из зала, им удалось добраться до парковки. Журналистка отметила, что люди оказывали помощь друг другу и следили за безопасностью.

Сама Ксения Собчак утверждает, что переживать трагические события ей помогает только полное погружение в работу.

Ранее мы писали, что Клара Новикова отреагировала на новости о теракте в «Крокусе». Артистка подчеркнула, что не могла уснуть из-за тревожных мыслей и до сих пор пребывает в состоянии шока.