«Я в ужасе!»: Клара Новикова сделала заявление после теракта в «Крокус Сити Холле»

Народная артистка России Клара Новикова поделилась эмоциями после теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего накануне, 22 марта. В беседе с mk.ru актриса призналась, что случившееся повергло ее в шок.

«Я в таком же шоке пребываю, как и все нормальные люди, живущие на Земле. Это же один самых главных концертных залов страны! Я в ужасе! Причем аншлаг, были проданы все билеты. Люди шли на концерт в нарядных платьях, пятничный вечер, заранее купили билеты, свой вечер они так решили устроить», — высказалась Клара Новикова.

По словам артистки, узнав о теракте, она не могла уснуть. Клара Новикова призналась, что никто не мог подумать, что подобное может произойти.

«Я вчера вечером узнала об этой трагедии из интернета и не могла уснуть. Я живу не так далеко от этого места, часто проезжаю мимо. И сама там бывала не один раз на разных концертах. Разве мы могли подумать, что такое могло произойти?» — поделилась знаменитость.

На вопрос о том, как обеспечить безопасность зрителей на концерте, Клара Новикова ответила, что не знает, как это сделать, и это ее волнует.

«У меня нет слов… Как перестать ходить в театры? Как перестать давать свои же концерты? Разве лично я могу обеспечить безопасность своей публики?» — поделилась мыслями Клара Новикова.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные пробрались в здание с оружием и открыли огонь. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что певица Лариса Долина выразила соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» и заявила, что стрелявшие удостоены «самой страшной кары».