«Мы просто боялись»: Ляйсан Утяшева объяснила, почему не приучает детей к публичной жизни

Ляйсан Утяшева назвала причину, из-за которой она долгое время скрывала лица своих детей от аудитории, в новом выпуске YouTube-шоу «По гостиным».

Гимнастка уже 12 лет счастлива в браке с Павлом Волей. Они вместе воспитывают сына Роберта и дочь Софию, которых не часто можно встретить в социальных сетях звезд.

Как оказалось, пара приняла совместное решение не приучать наследников к публичной жизни без их собственного желания. Изначально Ляйсан просто боялась выставлять напоказ Роберта и Софию, а потом поняла, что не может сделать это, не согласовав с ними:

«Когда они маленькие были, мы просто боялись выкладывать их фото. Мне показалось правильным спросить детей, когда они будут в более-менее сознательном возрасте... И я была права. Потому что София очень строптиво сказала: "Вот эту фотку можно". А Робочка вообще не хочет фотографироваться...»

Также телеведущая поделилась, что у них с Волей выработались свои особые принципы воспитания детей. Например, они не должны разговаривать друг с другом на повышенных тонах, так как негативные эмоции могут плохо сказаться на психике ребенка.

Недавно мы писали о том, как Ляйсан Утяшева и Павел Воля уживаются вместе.

Также пара решила создать совместный бизнес, связанный с производством батончиков.