«Мы приняли такое решение»: Седокова озвучила причины развода с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова рассказала о причинах развода с баскетболистом Янисом Тиммой. Анна высказалась о расставании с мужем в эфире шоу «Кстати» платформы VK Видео.

По словам певицы, решение о разводе зрело 2 года. Она отметила, что в последнее время в отношениях было больше боли, чем счастья. Когда все попытки спасти брак оказались безуспешными, Анна поняла, что устала бороться и отпустила мужа.

«Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но я уже поняла, что всё. Как я ему сказала: «Слушай, вот это брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя»», — высказалась артистка.

При этом Анна не отрицает, что может вновь выйти замуж за баскетболиста.

К слову, расставшись с мужем, артистка записала песню «Полюбила себя», посвященную их отношениям.

Выпуск с певицей выйдет в эфир 21 сентября.

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