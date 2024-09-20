«Один из самых важных дней»: фаворитка Киркорова снялась в свадебном платье

Певица Марго Овсянникова, являющаяся музой артиста Филиппа Киркорова, поделилась фото в свадебном платье. Теперь поклонники гадают – намекнула она на свадьбу или же на новый проект, для которого понадобился подвенечный наряд.

В личном блоге Марго опубликовала снимок, на котором позировала в белом платье. Примечательно, что никаких подробностей исполнительница не раскрыла.

«Один из самых важных дней за последнее время», - отметила Овсянникова.

Напомним, что Филипп Киркоров уже давно делится с журналистами, что в его жизни есть любимая женщина. Хотя личность ее скрывает. При этом на всех светских мероприятиях он появляется только с Марго, но она для него является не невестой, а музой. Многие подозревают, что артистов связывает пиар-роман.

К слову, до Овсянниковой у Киркорова была другая фаворитка – ему приписывали отношения с диджеем Катей Гусевой. Однако выйти замуж девушка решила не за Филиппа, а за другого мужчину.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как отобрал роль у Алексея Серебрякова.