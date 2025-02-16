«Мы немножко удивились»: почему 18-летняя дочь Олеси Железняк решила сменить имя

Дочь Олеси Железняк решила сменить имя.

Звезда сериала «Сваты» призналась, что недавно у нее состоялся серьезный разговор с одним из ее наследников. Оказалось, что ее 18-летняя дочь Агафья возмутилась тем, что родители дали ей такое имя.

После чего девочка сообщила маме о своем желании, сменить имя. Данное заявление удивило актрису.

«Недавно Агафья выступила. Ей 18, она как бы не согласна со своим именем. Такой момент был у нас, что мы даже, честно говоря, немножко удивились: "Как же так, Агаш?" Что-то ей не нравится. Какое-то имя такое», — поделилась актриса в беседе с изданием 78.ru.

Напомним, что Олеся Железняк является многодетная мама. У нее родилось четверо детей в браке со Спартаком Сумченко. В августе 2003 года на свет появился первенец Савелий. А затем родились Агафья в 2006 году, Прохор в 2010-м и Фома в 2013-м.

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