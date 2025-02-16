«Благодарна своему телу»: жена Курбана Омарова о том, как изменилась жизнь после рождения первенца

Жена Курбана Омарова рассказала, как она изменилась после рождения первенца. Валерия призналась, что спустя две недели после родов ей удалось сбросить 9 килограммов.

1 февраля Курбан Омаров стал многодетным отцом: молодая супруга Валерия родила ему сына. Блогерша призналась, что наслаждается материнством, а иногда даже выходит на связь в личном блоге, спрашивая у своих подписчиков различные советы по ухаживаю за новорожденным ребенком.

Однако на этот раз Валерия решила устроить рубрику «Вопрос-ответ», чтобы поделиться с поклонниками, как протекает ее жизнь в роли мамы. На вопрос одного из подписчиков, связанный с ее весом, она раскрыла, что ей удалось сбросить 9 килограммов: до родов она весила всего 60 кг.

«Сильно не мучаю себя цифрами! Я благодарна своему телу», — прокомментировала девушка.

Кроме того Валерия поделилась новым кадром с новорожденным сыном и публично призналась ему в любви.

«Когда я смотрю на него, в груди все сжимается от любви, хочется его оберегать, дать все самое лучшее», — написала супруга бизнесмена.

Ранее мы писали о том, что Курбану Омарову пришлось сделать операцию после трех лет использования капель для носа.

Также сообщалось, что объявившая о помолвке Ксения Бородина заподозрила Николая Сердюкова в измене.