«Мы можем чем-то помочь?»: Козловский высказался про возвращение в Малый драматический театр
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Актер Данила Козловский заявил, что не от него зависит возвращение в театр Санкт-Петербурга. Данила высказался про возвращение в Малый драматический театр в соцсети.
В личном блоге Козловского появилось фото из Пскова. Подписчики восторженно отреагировали на публикацию актера, решив, что он окончательно вернулся в Россию. Более того, фолловеры поинтересовались, когда Данила выйдет на сцену Малого драматического театра. К слову, Козловский дал лаконичный ответ: «Не от меня зависит».
Россияне решили поддержать Данилу и предложили ему свою помощь.
«А от кого? Мы можем чем-то помочь? Нас же много», — написали фолловеры.
Примечательно, что актер не стал комментировать предложение фанатов. Зато Козловский охотно высказался о показе моноспектакля FRANK в России. Подписчики спросили, будет ли у них возможность увидеть постановку.
«Если разрешат, то будет», — резюмировал Козловский.
Ранее певица Алла Пугачева показала фото с Данилой Козловским после спектакля в Юрмале. Подробности читайте в этой новости.
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