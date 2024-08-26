Депутат Штеффен Котре назвал причиной ареста Павла Дурова борьбу с оппозицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» заявил, что не знает, в чем состоят формальные обвинения против Дурова. По его словам, в схожих ситуациях обычно изыскиваются предлоги для принятия соответствующих мер.

«В ведущих немецких СМИ поразительно часто говорят, что Telegram является платформой для так называемых правых экстремистов и сторонников теорий заговора. При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», — высказался депутат.

Напомним, что в конце августа 2024 года бизнесмена задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, предположительно, прибыл из Азербайджана.

Ранее сообщалось, что вместе с Дуровым в Париже задержали 24-летнюю стримершу Юлию Вавилову. Подробности читайте в этой новости.