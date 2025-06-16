«Мы корнями глубоко в России»: Буйнов рассказал о судьбе уехавших на Запад звезд

Александр Буйнов заявил, что уехавшие из России артисты теперь торгуют книгами. Его слова приводит Пятый канал.

На Красной площади в День России состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие многие звезды, в том числе и Буйнов. Перед выступлением артист вспомнил, что стало с теми, кто уехал на Запад, но не нашел себя.

«Мы корнями глубоко в России, нас трудно вырвать отсюда. Я знаю тех, кто давно уехал в Штаты, но себя там не нашел», — высказался артист.

По мнению Буйнова, уехавшие были талантливыми артистами, а теперь им приходится искать себя в торговле и заниматься продажей книг и машин. Александр убежден, что именно из-за этого на Западе погибла русская культура.

Ранее певец Александр Буйнов рассказал о подвиге и ранении отца-разведчика. Родственник артиста был награжден Орденом Красной Звезды. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Яна Поплавская назвала самое страшное наказание для сбежавших из России артистов.