«О них забудут, это пыль»: Яна Поплавская назвала самое страшное наказание для сбежавших из России артистов

Яна Поплавская назвала самое страшное наказание для уехавших из России артистов. В беседе с aif.ru актриса заявила, что публика забудет о звездах, которые оказались «пылью».

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» напомнила свои же слова о том, что принявшие решение покинуть РФ звезды на самом деле пусты и являются «пылью». Яна Поплавская уверена: самым страшным наказанием для сбежавших артистов станет забвение.

«О них забудут, а это действительно всегда самое страшное для людей, которые считали, что они звезды. Еще в 2022 году я написала, что те люди, которые считали, что они звезды, на самом деле — пыль, в лучшем случае звездная. Это действительно пыль, и оказалось, что не звездная», — заявила артистка.

По мнению знаменитости, попытки эмигрировавших звезд «подтвердить свою известность» являются бессмысленными, поскольку ее уже нет.

«А они на самом деле не могли понять только одного, что там они никому не нужны. Ведь Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), там Назаров* (признан иноагентом на территории РФ) и иже с ними и так далее, и тому подобное, они же выступают перед русскоязычными залами. Но ведь ареал обитания-то маленький. Ну и все, заработок закончился. Надо искать, где еще добыть. Вопрос даже не в заработке, а вопрос в том, что им нужно подтверждение своей известности. А ее уже нет», — отметила Яна Поплавская.

Ранее Яна Поплавская назвала паразитами уехавших из России артистов.

*признан иноагентом на территории РФ