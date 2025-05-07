«Папа был ранен»: Александр Буйнов рассказал о подвиге отца-разведчика

Певец Александр Буйнов рассказал о подвиге и ранении отца-разведчика в годы Великой Отечественной войны. Мужчина был награжден Орденом Красной Звезды.

Подробностями Буйнов поделился в Кремлевском дворце на концерте в часть 80-летия со дня Победы.

Буйнов сообщил, что в 1943 году отец вылетел на разведку с товарищем, но самолет подбили немцы. Они смогли приземлиться – товарищ отца успел соединить трубки мотора. Самолет был на лыжах, и военные ехали на самолете по полю как на аэросанях. Пока солдаты были на нейтральной территории, немцы пытались их подстрелить, а советская армия защищала.

«Получился перекрестный огонь. Мой отец с товарищем в результате смогли добраться до наших окопов и передать важные сведения. Папа был ранен, но за свой подвиг получил Орден Красной Звезды», - рассказал артист. Его слова приводит mk.ru.

Певица Лариса Долина, тоже участвовавшая в концерте, рассказала, что 9 Мая у нее есть традиция.

«Каждый год в День Победы я выхожу на сцену и даю концерт. Этот год не станет исключением», - отметила артистка.

Ранее Буйнов признавался, что был на грани развода с женой.