«Мы хотим правды»: заседание суда о разделе имущества Алсу и Яна Абрамова не состоялось

Судебное заседание по делу о разделе имущества певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова перенесли на 15 ноября. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы бывшего мужа исполнительницы хита «Зимний сон».

Адвокат вышел из здания суда в хорошем настроении и с удовольствием пообщался с журналистами. Он в шутку заявил, что на встрече 7 октября было принято решение «расстрелять» Абрамова.

«У нас закрытый процесс, я не могу пока говорить. Мы хотим правды», - сказал Добровинский на видео, опубликованном в Telegram-канале Super.ru.

Напомним, Алсу состояла в браке с бизнесменом Яном Абрамовым с 2006 года, у пары трое детей. 27 августа супруги официально развелись.

Ранее адвокат Александр Добровинский нашел для Яна Абрамова британских специалистов, так как уверен, что Алсу собирается воспользоваться своим британским паспортом. По его словам, 10 млрд рублей певице выгоднее делить именно за границей, так как суд Лондона встанет на ее сторону из-за наличия гражданства.

В свою очередь Алсу опровергла информацию о намерении судиться в Лондоне, обвинив Добровинского во лжи.