«Доносить правду, что я и делаю»: адвокат Яна Абрамова отреагировал на обвинения Алсу в клевете

На днях певица Алсу обвинила адвоката ее бывшего мужа в распространении ложной информации в попытке «очернить ее имя». Артистка намерена привлечь Александра Добровинского к ответственности. В своем Telegram-канале адвокат ответил знаменитости, обвинившей его в клевете.

Александр Добровинский заявил, что сообщает только правду о разделе имущества Алсу и Яна Абрамова.

«Что касается комментариев Алсу, могу сказать следующее: госпожа Абрамова может реагировать на происходящий процесс так, как считает нужным. У меня есть свой доверитель — Ян Абрамов. Ян уполномочил меня доносить до общественности правду. Что я и делаю», — написал адвокат экс-супруга певицы.

Также в беседе с 360.ru Александр Добровинский назвал «большой честью» желание артистки засудить его. Адвокат отметил, что Алсу плохо разбирается в тонкостях юридического права. Он подчеркнул, что обвинить в клевете можно лишь в том случае, когда речь идет об уголовных преступлениях.

«Дело заключается в том, что „Клевета“ — есть уголовная статья, которая говорит о том, что человек обвинил другого человека в действии, которое подпадает под уголовную статью», — заявил Александр Добровинский.

Более того, адвокат Яна Абрамова анонсировал «свежие новости из Лондона» по делу о разводе Алсу и бизнесмена.

Напомним, в августе Александр Добровинский намекнул, что певица подала на развод из-за своего нового романа. В сентябре адвокат утверждал, что Алсу собирается судиться с бывшим мужем в Лондоне и хочет отсудить у Яна Абрамова деньги за проданный там особняк. Знаменитость опровергла эту информацию, обвинив Александра Добровинского во лжи.

Алсу состояла в браке с бизнесменом Яном Абрамовым с 2006 года, у пары трое детей. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Ильдар Мухаметзянов оценил шансы Алсу привлечь Александра Добровинского к ответственности.