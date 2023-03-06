«Мы каждый день видимся»: объявивший о новом романе Григорий Лепс не может забыть бывшую жену

Григорий Лепс 20 лет прожил в браке со своей второй супругой Анной Шаплыковой. Их считали одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, однако в 2021 году певец шокировал поклонников, объявив, что разводится. Разошлись артисты без скандалов и остались ради общих детей в хороших отношениях.

Несмотря на то, что бывшие муж и жена по-прежнему живут по соседству на одном участке в Подмосковье, надежды, что они будут снова вместе, у поклонников практически нет. Дело в том, что совсем недавно Григорий неожиданно раскрыл подробности личной жизни и объявил, что его сердце вновь не свободно. По его признанию, он влюблен в девушку на 30 лет его моложе, и она делает его по-настоящему счастливым.

Тем не менее, новые отношения никак не влияют на общение Лепса с Шаплыковой. В программе НТВ «Ты не поверишь!» он рассказал, что по-прежнему считает Анну родным человеком. Он продолжает заботиться о ней, во всем помогать, а также участвовать в воспитании детей. Певец не скрывает, что развод стал огромной ошибкой, но он благодарен, что экс-супруга не вычеркнула его из своей жизни.

«Есть вещи, которые я делаю правильно, Есть масса вещей, которые я делаю неправильно – об этом каюсь. Да их огромное количество, господи», - поделился Григорий Лепс.

Ранее исполнитель хита «Рюмка водки» откровенно рассказал о сделанных пластических операциях. Он не стал скрывать, что ложился на операционный стол. Правда, не ради «перекраивания» внешности, а для пересадки волос.

А вот его коллега по сцене Филипп Киркоров в 2023 году решил полностью измениться. Еще в декабре он связался со звездным хирургом ради кубиков пресса и отточенных скул, а недавно вновь отправился на операцию. В этот раз артист сделал пластику живота.