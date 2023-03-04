Скул и пресса оказалось мало: в Сети появилось видео Киркорова, сделанное во время пластики живота

В конце прошлого года стало известно, что Филипп Киркоров решил кардинально измениться и лечь под нож хирурга. Своего намерения сделать пластику певец не скрывал и открыто называл даже имя звездного специалиста, который займется им. Результатами проделанной работы артист оказался более чем доволен, уже через несколько дней он хвастался в социальных сетях прессом, как у Давы, и скулами. Однако этого оказалось исполнителю недостаточно, и для абсолютного совершенства он решил еще раз лечь на операционный стол.

В Сети появилось видео торса Филиппа Киркорова, которое было сделано еще до хирургического вмешательства. На нем вокалист стоит по пояс обнаженный с намеченными маркером разрезами. И судя по всему в этот раз певец решил «перекроить» себя серьезно.

Отметим, что новой пластикой вновь занялся Тимур Хайдаров. На сегодняшний момент Филипп уже проходит восстановление и ждет, когда все заживет, поэтому и не спешит хвастаться результатами. Поклонники теперь ожидают увидеть через какое-то время настоящего Аполлона.

«Буквально через пару месяцев мне исполнится 56, но мне всегда будет 33 как минимум. Потрясающий пластический хирург собрал меня практически по частям и привел в такую форму, в которой я достойно смогу выйти на сцену Кремлевского дворца», - рассказал Киркоров в программе телеканала МУЗ ТВ «PRO-Новости».

На вопрос, почему Филипп не может похудеть без хирурга, он отвечает просто – не любит спорт и диеты. По его словам, он с ними просто несовместим. А выглядеть при этом стройным и подкаченным хочется.

Напомним, что вместе с новым телом певец поменял и свой образ в целом. Теперь он носит удлиненные светлые волосы и голубые контактные линзы. Впервые в новом имидже он появился на съемках клипа к песне «Если ты уйдешь».

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