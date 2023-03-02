«Тут ничего уже не исправишь»: Григорий Лепс прокомментировал сделанные им пластические операции
Григорий Лепс прокомментировал перенесенные им пластические операции.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@gvleps»
Григорий Лепс, недавно отпраздновавший свое шестидесятилетие, появился на торжественном вручении музыкальной премии «Виктория».
Помимо основных вопросов о творчестве, журналисты атаковали исполнителя просьбами прокомментировать сделанные им пластические операции.
К удивлению присутствующих, Лепс не стал скрывать правды и откровенно признался, что несколько раз ложился под нож хирурга, правда не для того, чтобы сделать омоложение или подтяжку, а всего только ради пересадки волос.
«А что делать-то? Тут ничего уже не исправишь», – пошутил певец.
Кроме того, по словам автора хита «Рюмка водки на столе», его отнюдь не смущает связь с молодой женщиной, которая, как известно, моложе его на 30 лет.
Даже ради неё исполнитель не имеет в планах как либо менять свою внешность.
Ранее мы писали, что Лепс подтвердил новые романтические отношения, завязавшиеся у него с таинственной незнакомкой.