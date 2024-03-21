«Мы эмоционально это делаем»: Собчак рассказала о спорах с мужем

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что они с мужем, режиссером Константином Богомоловым любят спорить. Об этом она сообщила в Stories в своем Telegram-канале.

На вопрос одного из подписчиков о том, обсуждают ли они с супругом политику, журналистка ответила утвердительно, добавив, что периодически на этой почве у них рождаются споры. При этом Собчак отметила, что не считает такое выяснение отношений агрессией. Она также выразила мнение, что отсутствие подобных разногласий не является залогом крепких отношений.

«Мы любим спорить, мы эмоционально это делаем. И нам это очень нравится», — высказалась знаменитость.

Напомним, Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в сентябре 2019 года, общих детей у пары пока нет. Телеведущая воспитывает сына Платона от бывшего супруга Максима Виторгана, а у режиссера есть дочь от актрисы Дарьи Мороз.

Ранее Ксения Собчак высмеяла актера Никиту Кологривого, устроившего дебош в баре Новосибирска.

Также Собчак обвинила скорбящую по Василию Уткину Тину Канделаки в цинизме.