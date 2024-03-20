«Какой цинизм»: Ксения Собчак разозлилась из-за скорби Тины Канделаки по Василию Уткину

Журналистка Ксения Собчак обвинила телеведущую Тину Канделаки в неискренней скорби по комментатору Василию Уткину. Она считает, что ее пост о смерти коллеги циничен.

19 марта не стало спортивного журналиста Василия Уткина. Ему было всего 52 года. Несмотря на то, что о проблемах с его здоровьем говорили давно, его уход из жизни все равно стал для многих настоящим шоком. О кончине комментатора уже второй день высказываются звезды, вспоминают общие моменты с ним. Исключением не стала и Канделаки, которая подчеркнула, что, несмотря на непростые отношения между ними, она всегда считала его мастером своего дела.

На этот пост отреагировала Ксения Собчак. Она отметила, что ей неприятно было его читать, так как именно Тина, по ее словам, лишила Уткина всего. Поэтому последние годы жизни он практически не появлялся в публичном пространстве. Ксения подчеркнула, что узнает почерк Канделаки, которая сначала «разрушила» все, а потом написала «слезливое письмо».

«Какой цинизм. Не перестаю удивляться. В личных переписках и разговорах не было человека, которого он обвинял бы больше в развале канала и личной мести ему, чем Тину Канделаки», - возмутилась Собчак в личном Telegram-канале.

Ранее были раскрыты подробности последних дней жизни Василия Уткина.