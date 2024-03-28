«Мы ее охраняем»: с вдовой Муслима Магомаева не обсуждают теракт в «Крокусе»

Произошедший теракт в «Крокус Сити Холле», который носил имя певца Муслима Магомаева, не обсуждают с 80-летней вдовой артиста Тамарой Синявской. Об этом сообщила гендиректор Фонда Муслима Магомаева Маргарита Косарева.

Ее слова приводит Газета.Ru.

«Мы не обсуждаем, мы ее любим, мы ее храним, охраняем и дополнительно ее не беспокоим», - сказала Косарева.

По словам гендиректора фонда, Синявская знает о случившемся и видит, что происходит. Однако от дополнительных вопросов «здоровья не прибавится», отметила руководитель.

Напомним, теракт произошел 22 марта. Несколько человек открыли стрельбу по зрителям перед концертом группы «Пикник». После этого концертный зал подожгли. В теракте погибли 143 человека. В числе зрителей в тот вечер был шоумен Сергей Светлаков. Он рассказывал, как спасся при теракте.

Актер Сергей Бурунов также планировал быть на мероприятии. Он позвонил Светлакову, когда началась стрельба. Шоумен попросил его не заходить в здание.