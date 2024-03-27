«Стрелок ждал»: Сергей Светлаков рассказал, как не столкнулся с террористом в «Крокус Сити Холле»

Шоумен Сергей Светлаков рассказал, как не столкнулся с террористом во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Группу людей вместе с ним спасла сотрудница зала – девушка не пошла к служебному входу, так как ей показалось, что там выстрелы.

«Там действительно был стрелок и ждал тех, кто пойдет. Мы могли пойти, но не пошли», - поделился Светлаков в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Светлаков находился в ВИП-ложе, а после начала стрельбы прятался со всеми в узком коридоре. По его словам, люди обдумывали, что делать, истерики не было.

Шоумен рассказал, что был момент, когда стало «безумно страшно». Как только звуки выстрелов прекратились, в дверь стали ломиться – все молча смотрели на нее и версий, что делать, не было. Оказалось, что ломились не террористы, а другие люди, которые искали выход.

Спустя несколько минут начался пожар – люди поняли, что надо уходить. Благодаря сотруднице получилось разблокировать двери. Спустя время группа людей оказалась на улице, некоторые бежали босиком.

По словам Светлакова, в тот день с ним должна была пойти жена Антонина, но она значительно опоздала: сначала не хотела, потом не могла уехать. Спустя время шоумен понял: «ее прямо отводило от этого всего».

Ранее сообщалось, что у охранника из «Крокуса», спасшего людей, начались проблемы с психологическим здоровьем: он не ест, не спит и может внезапно заплакать.