«Я ему сказал не заходить»: Сергей Светлаков спас актера Сергея Бурунова от теракта в «Крокусе»

Шоумен Сергей Светлаков рассказал, что в момент теракта просил актера Сергея Бурунова не заходить в «Крокус Сити Холл». Артист тоже является фанатом группы «Пикник» и в день трагедии ехал на концерт.

Подробностями Светлаков поделился в Youtube-шоу Надежды Стрелец.

Шоумен ждал актера, уже будучи внутри концертного зала. Бурунов позвонил, когда террористы зашли в «Крокус» и начали стрелять. Он обещал появиться через минуту.

«Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», - сообщил Светлаков.

Напомним, теракт в «Крокусе» случился 22 марта. Несколько человек зашли в здание и открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». На сегодняшний день известно о 143 погибших.

Светлаков ранее рассказывал, как не столкнулся с террористом. Артист вместе с другими зрителями выбрался из зала при помощи сотрудницы «Крокуса» - благодаря ей, они пошли не туда, где ждал стрелок.