«Мы чуть не расстались»: Анита Цой рассказала о проблемах в браке
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Певица Анита Цой рассказала, как чуть не рассталась с мужем на гастролях. Это случилось из-за пустяка. Звезда поделилась подробностями личной жизни в беседе с Пятым каналом.
По словам артистки, все произошло на гастролях. Однажды супруг Сергей отправился вместе с женой на ее концерт в другом городе. В какой-то момент Анита попросила его выступать с ней на сцене, так как он был в зале. Муж послушался, но пожалел об этом. Ему не понравился такой опыт.
«Честно говоря, мы чуть не расстались. Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там — нет», — поделилась Цой.
Певица отметила, что в такой ситуации были и плюсы. Так как после тура они приехали «обновленными» и испытали новые чувства.
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