«Мне не подходит по IQ»: сын Аниты Цой до сих пор не может найти девушку

Певица Анита Цой заявила, что ее сыну Сергею не подошла девушка из-за низкого IQ. Она рассказала об этом в беседе с Пятым каналом.

Попытки женить Сергея, единственного сына российской певицы корейского происхождения Аниты Цой, пока не увенчались успехом. Анита Цой активно занимается поисками подходящей невесты для своего сына, рассказывая об успехах и неудачах.

Цой внимательно относится к выбору будущей супруги для Сергея. Однако пока все усилия напрасны. Сергей, встречаясь с предложенными кандидатками, принимает решения. Однако до сих пор потенциальные избранницы не оправдали его ожиданий, например, по интеллектуальным критериям.

«Мы встретились семьями, и сын ее увидел. Но как сказал мой сын: «Мам, прости. Она великолепная девушка, она замечательная, но немножко мне не подходит по IQ», – поделилась звезда.

Пока ни одна из предложенных дам не пришлась по вкусу единственному сыну. Анита вместе с мужем активно ищут порядочные семьи с подходящей невестой, в то время как Сергей уже принимает участие в этом выборе. Звезда обзвонила всех знакомых и друзей со всех уголков мира. Откликнувшиеся семьи в свою очередь предоставляют фотографии своих дочерей.

Анита ранее призналась, что сама вышла замуж не по любви, а ее родители выбрали жениха для нее. Она отмечает, что это было правильное решение, поскольку с мужем, Сергеем, они живут в гармонии уже многие годы. Сейчас пришло время для взрослого сына Аниты сделать свой выбор в поиске жены на всю жизнь.