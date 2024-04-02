Певица Лика Стар рассказала о мести Аллы Пугачевой и побеге от мужа-итальянца. Звезда стала героиней шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Начав свою карьеру, певица получила поддержку от самой Аллы Пугачевой, но в последствии между ними возник конфликт. По словам Стар, артистка прекратила приглашать ее на концерты, что сильно повлияло на ее карьеру.

Возможно, причиной стало сотрудничество Лики с Владимиром Пресняковым, что могло вызвать недовольство у Пугачевой, учитывая их семейные связи. Но, как говорит сама Лика, это только ее предположения.

«Я точно знала, что нахожусь во всех черных списках», – заявила исполнительница.

Несмотря на успехи на сцене, личная жизнь Лики не сложилась так, как она надеялась. Брак с итальянцем, хотя и начинался как сказочная история, превратился в разочарование из-за обмана со стороны мужа.

«Я тысячу и один раз хотела развестись», – призналась женщина.

Звезда признается, что много раз думала о разводе, но несмотря на сложности, она остается сильной личностью. Оказалось, что наследники остались вместе с отцом. Мама скучает, но уверена, что сможет справиться с этим испытанием.

Жизнь Лики Стар была полна испытаний, но она всегда находила силы подняться после падений. Даже когда она оказалась без квартиры и средств к существованию, она не опускала руки и продолжала двигаться вперед. Теперь она дома, и это дает ей силы и уверенность в том, что она справится с любыми трудностями.

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