«Мы будем творить»: находящийся в Каннах Дмитрий Назаров заговорил о возвращении в РФ

В последнее время все внимание прессы приковано к Дмитрию Назарову. Актер длительный период служил в МХТ имени Чехова и радовал публику своей ролью, ставшей уже культовой, в сериале «Кухня», но после провокационных заявлений мужчины все изменилось. Руководство попросило уйти артиста и его супругу из театра, а россияне оставляют гневные комментарии в адрес некогда любимого Шефа из «Кухни». В новом интервью для YouTube-канала Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) Дмитрий откровенно рассказал о своей новой жизни.

Уже несколько месяцев все считают, что звездная семья обосновалась в Израиле, однако сам Назаров поспешил это опровергнуть. Вместе с Васильевой он находится в Каннах. Когда-то супруги купили там дом, и теперь в нем проживают. К слову, Назаров не исключает возможности своего возвращения в Россию.

«Мы Россию не предавали. Мы вернемся в другой театр. Может, не в театр, но мы вернемся и будем творить», — заявил актер.

Несмотря на желание творческой деятельности, Дмитрий откровенно говорит об усталости. По словам артиста, годы уже не те.

«Я все время не могу разобраться, кокетничаю ли я, но жена считает, что подвираю, когда говорю, что не хочу сидеть здесь», — высказался Назаров.

Ранее Дмитрий впервые прокомментировал свое увольнение из МХТ. Актер считает, что подобный поступок стал «показательной поркой». Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Александр Розенбаум вышел на связь и рассказал о своей госпитализации. 71-летний артист сообщил: из-за сложившейся ситуации он отменяет предстоящий концерт в Братске. Полное высказывание музыканта смотрите здесь.