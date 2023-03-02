«Это показательная порка»: Назаров впервые высказался об уволившем его из МХТ Хабенском

Начало 2023 года разделило жизнь звезды «Кухни» Дмитрия Назарова на «до» и «после». Он никогда не скрывал своей политической позиции и открыто делал скандальные заявления, пока в один момент из-за этого не лишился всего. В один из дней худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский вызвал его к себе вместе с супругой и сообщил, что они больше не будут играть в театре.

С того самого момента карьера актера в России начала стремительно разрушаться. Ему больше не предлагали работу и забирали уже утвержденные роли. В итоге он принял решение уехать из страны в Израиль. И теперь Назаров стабильно почти каждую неделю пишет и публикует стихотворения, в которых осуждает и свой народ, и государство.

Однако все эти два месяца Дмитрий предпочитал воздерживаться от комментариев по поводу самого Хабенского, с которого его неудачи и начались. Недавно же он прервал молчание по этому поводу и поделился своим мнением о решении худрука МХТ. Напомним, что Константин не сразу сообщил Назарову и его жене об увольнении. Сначала он пытался разговаривать с ними, просил прекратить делать высказывания, но они не пошли ему на встречу. Затем, как стало известно из нового интервью актера, Хабенский хотел лишь заморозить проекты, пока все не уляжется. Но в итоге все-таки пришлось действовать радикально.

«Этого решения от него ждали. Надо понимать, что это показательная порка. Он дал понять, что неприкасаемых нет. Нас в одночасье лишили театра, съемок, гастролей в восьми городах. Хабенский заморозил наши проекты, сказав, что весной все возобновится. Но потом перезвонил и сообщил: «К сожалению, так не получится», - рассказал артист.

По мнению Назарова, Константин не сам принял это решение. На него надавили влиятельные люди, а он слишком мягок, чтобы таким отказывать. Звезда «Кухни» считает, что в нынешнем худруке МХТ не хватает природной хитрости, которая была у Олега Табакова, и от этого ему приходится подчиняться.

Сейчас же Дмитрий с супругой пытаются начать жизнь с чистого листа в Израиле. Он поделился, что чувствует себя хорошо и понимает, что перед ним открыт весь мир.

Ранее стало известно, какой гонорар получит Дмитрий Назаров в Израиле за 8 выходов на сцену.