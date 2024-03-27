Солист группы «На-На» Политов представил молодую жену и впервые показал сына

Солист группы «На-На» Владимир Политов представил молодую жену, а также впервые показал сына, родившегося в апреле 2023 года. Обычно артист предпочитает не делиться личным, но сделал исключение для телеведущей Леры Кудрявцевой и программы «Секрет на миллион».

В новом выпуске шоу певец продемонстрировал, как проходят его обычные дни в семье. В 53 года он стал папой, и это было для него большим событием. Теперь каждую свободную минуту он посвящает ребенку. Мальчика назвали Артемом, хотя Владимир какое-то время сомневался.

«Была дилемма — рассматривали еще и Алексея. У дочери муж Артем, теперь в семье у нас два Артема», - признался Политов.

Сейчас певец, по его словам, очень счастлив. Он старается больше бывать дома, чтобы не пропускать этапы взросления сына. А в его браке царит гармония, несмотря на то, что жена младше него. Ольге всего 29 лет, но разница в возрасте супругам не мешает. Жена музыканта поделилась, что у них были проблемы из-за его закрытости, но им удалось со всем справиться.

Отметим, что Артем – это второй ребенок Владимира. От первого брака у него есть дочь Алена, которая всего на пять лет младше своей новой мачехи.

Ранее пластический хирург нашел на лице Владимира Политова следы лазерного омоложения.