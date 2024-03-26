«Почему вы весь народ оскорбляете?»: разгневанный Пригожин обрушился на уехавших из России звезд

С начала спецоперации на Украине многие звезды покинули Россию и начали сыпать оскорблениями в адрес бывших соотечественников. Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал уехавшим артистам признавать свои ошибки. Об этом он сказал на пресс-конференции накануне 55-летнего юбилея.

По мнению Пригожина, артистам нужно признать, что это они совершили ошибку, а не общество. Какое-то время они считали Путина хорошим президентом, а после от него отвернулись.

«Вам что-то не понравилось, вы считаете, что что-то не так. Почему вы весь народ оскорбляете? Почему вы весь народ объединяете в своих каких-то недовольствах», — цитирует его NEWS.ru.

Продюсер отметил, что народ оказался более последовательным в своих решениях и действиях. Это коснулось и людей с разными политическими взглядами.

При этом Пригожин признался, что он всегда был против конфликтов и войн. Он призвал конфликтующие стороны поскорее найти общий язык и сесть за стол переговоров.

Напомним, недавняя трагедия в «Крокус Сити Холле» вызвала бурные эмоции у звезд, которые начали сопереживать родственникам погибших во время теракта и переводить средства на благотворительность. Однако некоторые артисты промолчали о трагедии и никак не поддержали россиян. В их числе: Алла Пугачева, Чулпан Хаматова и другие знаменитости, уехавшие жить за границу.