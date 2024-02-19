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Опубликовано 19 февраля 2024, 13:18
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МВД РФ объявило в розыск обнажившую грудь около храма модель OnlyFans

МВД РФ объявило в розыск модель OnlyFans Лолиту Богданову.
МВД РФ объявило в розыск обнажившую грудь около храма модель OnlyFans

© Freepik

МВД РФ объявило в розыск OnlyFans-модель Лолиту Богданову, известную под псевдонимом Lola Bunny. Соответствующая информация появилась в базе розыска ведомства.

Модель разыскивается по уголовной статье. При этом другие детали не раскрываются. В базе МВД Лолита значится как украинка. Известно, что родом она из Макеевки, однако продолжительное время жила в Москве.

В 2021 году Лолита Богданова оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного, сняла это на видео и опубликовала ролик в соцсетях. После случившегося против модели СК РФ возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Вскоре после этого девушка уехала из России. В настоящий момент она находится в США.

Ранее стало известно, что директор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен в розыск в России. Он разыскивается по статье УК РФ.

Также мы писали, что блогер Евгений Савин с иронией отреагировал на объявление его в розыск в России.