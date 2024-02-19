Уголовная статья не уточняется: гендиректора «Ленфильма» Щербакова объявили в розыск

Министерство внутренних дел России внесло в базу розыска гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова. Основанием для его преследования стало уголовное дело.

Информация о внесении генерального продюсера студии в список МВД появилась на официальном ведомства, передает РИА Новости. В опубликованном сообщении говорится, что Щербаков разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса РФ.

При этом номер статьи пока не раскрывается. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения генерального директора.

Ранее бывший футболист и блогер Евгений Савин, также известный как КраСава, прокомментировал объявление в розыск на территории России. Спортсмен заявил, что продолжает проводить игры, и пригласил на них сотрудников МВД.