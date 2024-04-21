Юрий Антонов рассказал об успехе у молодых дам и заявил о важности образования

Певец Юрий Антонов заявил, что был удивлен известием о своей популярности среди молодых женщин. Объяснить этот феномен он не смог и попросил журналистов обратиться с этим вопросом к юным поклонницам.

«Об этом надо у молодых девочек спрашивать. Я не знаю, почему пользуюсь у них популярностью, мне они не рассказывали об этом. Я просто не в курсе», — признался народный артист в беседе с Kp.ru.

При этом Антонов откровенно рассказал о своем женском идеале. Так, по его словам, избранница должна быть воспитана, культурна и образована.

«Образование — это путевка в жизнь. Известный в советский времена товарищ Макаренко говорил, что это по жизни поможет всегда. Будет легче найти работу, общение совсем другое с людьми, когда они чувствуют, что ты образованный, культурный человек. С тобой хотят общаться», — выразил уверенность 79-летний певец.

Ранее Юрий Антонов получил акустическую травму, выступая на музыкальной премии. По словам исполнителя, она сопровождалась пульсирующей болью в ушах и головокружением.