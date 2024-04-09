«Очень плохо сейчас»: 79-летний Юрий Антонов приходит в себя после акустической травмы

79-летний певец Юрий Антонов получил акустическую травму, выступая на музыкальной премии. По словам исполнителя, она сопровождалась пульсирующей болью в ушах и головокружением.

Подробности приводит Пятый канал.

По информации источника, артист столкнулся даже с временным ухудшением ориентации в пространстве. При этом Антонов не стал вызывать врачей.

«Очень плохо сейчас. Я не все слова слышу, потому что», - рассказал он о самочувствии.

Антонов должен был исполнить несколько композиций. Но сразу с первой песни произошло так, что артист едва не оглох. Певец просил убавить мониторы, но персонал сделал еще громче.

Исполнитель жаловался, что у него «и так со слухом не очень». Также Антонов несколько лет испытывает сильные боли после разрыва мениска. Операции не решили проблему.

Ранее мы писали о травме артиста, полученной на концерте, подробнее.