Музыканты из группы «Сплин» недовольны позицией солиста Васильева по СВО

Музыканты из группы «Сплин» недовольны позицией лидера Александра Васильева по СВО. По данным Life.ru, из-за разногласий в политических взглядах в коллективе есть напряженность.

С 2022 года группа «Сплин» не выступает в России. Концерты стали отменять, так как после начала специальной военной операции фронтмен Александр Васильев посвятил песню «Выхода нет» уехавшим коллегам. По слухам, другие члены коллектива не поддержали решение солиста, так как это привело к прекращению гастрольной деятельности в стране.

Предположительно, сам Васильев сейчас живет в Испании. Концерты за границей группа практически не дает. Но летом 2025 года музыканты неожиданно решили возобновить бизнес в России. Они подали документы на регистрацию бренда «Ласта и паста» - такое же название носит последний трек коллектива. Под этой маркой они собираются торговать одеждой и заниматься арендой музыкального оборудования.

К слову, продюсер Сергей Дворцов делился, что спрос на «Сплин» за последние годы сильно упал. Поэтому если группа решит вновь выступать в России, то гонорар будет в 10 раз меньше, чем был раньше.

Ранее Виталий Бородин призвал запретить группе «Сплин» зарабатывать в России.