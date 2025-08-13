«Надо проверить на иностранное финансирование»: Бородин призвал запретить группе «Сплин» зарабатывать в России

Уехавшая из России после начала СВО группа «Сплин» решила возобновить бизнес в стране. В связи с этим в Сети стали обсуждать, что музыкальный коллектив может вернуться на отечественную сцену. Однако глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с сайтом «Страсти» призвал не допустить этого.

В 2022 году группа «Сплин» обозначила свою позицию, посвятив песню «Выхода нет» уехавшим артистам. После музыканты перебрались за границу и отказались от концертов в России. Тем не менее, выступления за рубежом у них были, хоть и не такие масштабные, как раньше.

По словам Виталия Бородина, если были концерты, значит, кто-то за них платил группе деньги. Он отметил, что ФПБК подготовит запрос с требованием проверить деятельность коллектива и в случае обнаружения иностранного финансирования признать участников иноагентами.

«Мы считаем, что этой группе нельзя давать выступать в нашей стране. Надо проверить их на иностранное финансирование, потому что они на протяжении всего этого времени находились в недружественных странах. Соответственно, они выступали где-то, пели, им же платили за это деньги», — поделился Бородин.

Глава ФПБК считает, что в Россию «Сплин» может вернуться из-за отсутствия денег за границей. В эмиграции гонорары артистов сократились и нет уже большой популярности.

«В трудное время для страны их не было с нами. И сегодня вдруг каким-то образом они захотели вернуться. А почему? Потому что там они становятся невостребованными. Даже Пугачева стала никому не интересна. А „Сплин“ — это даже не ее уровень. Это сбитые летчики, которые уже понимают, что только в России они могут как-то зарабатывать, что-то петь. Там у них нет рекламодателей, контрактов, их цена 200 долларов, больше не стоят. Они уже остались без денег», — заявил Виталий Бородин.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил о понижении гонораров группы «Сплин».