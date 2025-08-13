«Гонорар упадет в десятки раз»: что известно о возвращении группы «Сплин» в Россию

Группа «Сплин» после начала СВО перестала выступать в России и перебралась за границу. Однако спустя три года музыкальный коллектив решил открыть бизнес в стране по продаже одежды и аренде музыкального оборудования. Продюсер Сергей Дворцов допустил, что за этим последует и возвращение на российскую сцену. Однако артистам не стоит рассчитывать на прежние гонорары. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Сергей Дворцов делился, что до 2022 года группа «Сплин» брала за выступление около 6−7 млн рублей. Однако за несколько лет в эмиграции спрос на них значительно упал. Сейчас заказчики не особо хотят связываться с коллективом.

«Все может быть, не могу исключать, что они вернутся. Но спрос на них в России не такой большой. Грубо говоря, 50 на 50», — поделился Дворцов.

В связи с потерей востребованности в России упали и гонорары «Сплина». Теперь они могут рассчитывать максимум на 1,5 млн рублей за концерт, считает Сергей Дворцов.

«Если они вернутся, то востребованности, популярности, как раньше, у них не будет. А гонорар упадет в десятки раз. Раньше они хорошо зарабатывали, а сейчас это будет максимум 1−1,5 млн рублей за концерт. Они здесь мало кому нужны», — заявил продюсер.

Напомним, что официально группа «Сплин» не делала заявлений о прекращении творческой деятельности. Однако количество их концертов заметно сократилось. На 2025 год у них запланировано только 4 выступления.

