Музыкант Жилин вышел на связь после госпитализации и заявил, что он в порядке

Пианист и Народный артист РФ Сергей Жилин рассказал, что все еще остается в больнице. При этом он отметил, что чувствует себя хорошо.

Да, я здесь [в больнице]", - приводит его слова ТАСС.

Музыкант отметил, что продолжает восстанавливаться. Проблем со здоровьем, утверждает Жилин, у него нет.

О госпитализации Жилина стало известно утром 26 марта. По данным СМИ, он попал в лечебное учреждение с болью в животе. Позднее телеведущая Яна Чурикова подтвердила, что артист был госпитализирован, и связала ухудшение его самочувствия с большими нагрузками на шоу «Голос», где Жилин трудится дирижером.